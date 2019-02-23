В Иране грозятся запретить собак

Они являются самыми обожаемыми животными в мире. Они живут в тысячах домов, семей в качестве домашних животных. Но в Иране все иначе. Там жизнь для собак достаточно трудная.

Хотя, по оценкам веб-сайта Petchi, в стране насчитывается 1,2 миллиона собак, власти полны решимости запретить держать собак.

Это не что-то новое. После 1979 года, после исламской революции, владение собаками в Иране было спорным.

Почему объявлена война против собак? Потому что традиционные религиозные деятели (аятоллы) говорят, что они являются примером испорченной культуры Запада и потому что исламские учения определяют их как нечистых и грязных.

«Шеф полиции Тегерана Хоссейн Рахими сказал, что собаки вызывают страх и беспокойство в общественных местах», - сообщает Los Angeles Times.

Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, уже говорил, что слюна, пот и шерсть собак оставляют мусульман в состоянии нечистоты, что делает их религиозные ритуалы недействительными.

Между тем, Рухола Хомейни, основатель страны, в 1980-х годах прокомментировал, что если «земля, на которую ступает или мочится собака, будет использована позже для строительства, то это здание больше не будет чистым», согласно газете El Clarín в Аргентине.