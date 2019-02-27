Количество мигрантов из Мексики в США растёт с каждым месяцем

На границе между Мексикой и Соединенными Штатами растет число групп мигрантов. Только в феврале более 76 000 иностранцев без документов и разрешения пересекли границу, что вдвое больше числа, зарегистрированного за тот же период времени предыдущего года, по данным властей Пограничного управления.

Это самый высокий месячный показатель за последние 12 лет. Увеличение было вызвано семьями, которые в четвертый раз за пять месяцев побили рекорды.

Цифры были получены в тот момент, когда президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, ссылаясь на кризис нелегальной иммиграции и ввоза наркотиков, чтобы привлечь средства на строительство пограничной стены с Мексикой.

Тем не менее, по крайней мере четыре республиканских законодателя проголосуют за демократическую резолюцию, чтобы остановить движение президента, заявив, что оно подрывает разделение властей. Цифры последних лет показывают значительное снижение числа арестов нелегальных иммигрантов с 2006 года. В первый год Трампа в Белом доме непрерывное снижение в конечном итоге достигло самой низкой цифры с 1971 года: 303 916 человек.