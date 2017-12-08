В Сирии были эвакуированы 3500 человек

Около 3500 человек, в том числе 500 членов запрещённой на территории Российской Федерации организации ИГИЛ, которые сдались, были эвакуированы 5-го марта в день последнего анклава группы джихадистов в восточной Сирии.

«Сегодня в Багузе 3500 человек были эвакуированы с территории, находящейся под контролем ДАИШа, и пятьсот из них являются террористами ДАИШа, которые сдались нашим силам», - сказал Мустафа Бали, представитель Сирийских демократических сил (СДФ).

Он также отметил, что пять членов FDS, поддерживаемых коалицией во главе с Соединенными Штатами, которые были удержаны джихадистами, были освобождены. Официальный представитель альянса во главе с сирийскими курдскими ополченцами заявил в понедельник, что FDS замедлило наступление на последний оплот Исламского государства, чтобы защитить оставшихся там гражданских лиц, добавив, что битва «скоро закончится».

Десятки тысяч людей покинули Багхуз, последнюю территорию, контролируемую Исламским государством того, что когда-то было его халифатом, которое охватывало большие территории Ирака и Сирии.