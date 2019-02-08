В Лондоне обнаружены 3 посылки со взрывными устройствами

Британская полиция исследует три посылки с небольшими самодельными взрывными устройствами, которые были получены сегодня в зданиях лондонских аэропортов Хитроу и Лондон-Сити, а также на железнодорожной станции Ватерло.

Согласно сообщению, антитеррористическое подразделение британской полиции считает, что существует связь между тремя устройствами, полученными сегодня с 10.55 по Гринвичу до 13.10 (по испанским часам) в этих местах.

Первые анализы показывают, что пакеты, один из которых был вскрыт сотрудниками офисного здания возле Хитроу, имели возможность «разжечь небольшой огонь». Силы безопасности заверили, что они «непредвзято» относятся к возможным мотивам отправки взрывчатки.

Регулярные рейсы в двух лондонских аэропортах не пострадали, хотя станция метро London City Airport была временно закрыта в качестве меры предосторожности и уже была вновь открыта.

Первое из трех устройств, содержащихся в белом почтовом конверте, было получено в Компас-центре, где расположены некоторые офисы управления Хитроу. Когда он был открыт, началась дефлаграция, в результате которой была сожжена часть пакета, по данным полиции, которая объяснила, что никто не пострадал.