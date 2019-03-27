Фрагменты космического корабля «Аполлон-11» появились в продаже

Именно он совершил посадку на Луну, после чего вернулся на Землю с астронавтами на борту. Это произошло 20 июля 1969 года.

Фрагменты космического корабля «Аполлон-11» уже доступны для приобретения. Они появились в продаже в составе новой коллекции Mini Museum.

Этот музей работает уже на протяжении нескольких лет. Он получил известность сразу после своей первой коллекции. В ней были миниатюрные образцы «с Земли и космоса».

Нынешняя коллекция стала уже четвёртой. Её «изюминка» - это фрагмент термоскотча с «Аполлон-11». Образцы были получены из части аппарата обеспечивающего теплоизоляцию командному модулю NASA.

«Аполлон-11» известен тем, что в далёком уже 1969 году совершал посадку на Луне.

Теперь миниатюрные фрагменты того самого «Аполлон-11» появились в продаже. Эксперты предполагают, что стоимость каждого из них не превысит цену пары хорошей обуви.

Помимо того, любители эксклюзивов смогут приобрести в Mini Museum частички лунной пыли, костей динозавров, аминокислот, «прибывших» из космоса, и многое другое.

Как показали предыдущие продажи, все экземпляры расходились «на ура». А вокруг фрагментов с «Аполлон-11» уже и сейчас настоящий ажиотаж.

Американцы до сих пор очень гордятся тем полётом, и многие хотели бы приобрести на память фрагмент легендарного космического корабля.