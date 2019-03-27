«Всё вы врёте»: Эксперты засомневались в «правдоподобности» фотографий НАСА

Эксперты нашли достаточно «весомые» аргументы, чтобы не верить в «легендарный» полёт «Аполлон-11» на спутник Земли.

Представленная выше фотография как бы свидетельствует о том, что полёт американских астронавтов на Луну был «реален». Это фото было сделано Нилом Армстронгом (первым человеком, побывавшим на спутнике) и Баззом Олдрином (вторым человеком, участвующим в этой миссии).

Оба знаменитых на весь мир астронавта посетили Луну по официальным данным 20 июня 1969 года. Миссия проходила в рамках лунной экспедиции корабля «Апполон-11». «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», - сказал тогда Армстронг.

Однако фото, сделанные легендарными астронавтами, не дают покоя экспертам уже долго время. Во-первых, на снимках совсем отсутствуют звёзды, что уж точно вызывает сомнение в правдоподобности доказательств. Во-вторых, подозрения вызывают американские флаги, якобы подтверждающие реальность события. На снимке флаги колышутся, а, как известно, «там» нет ни воздуха, ни ветра, - утверждают эксперты.

Другие специалисты считают, что первый фактор объяснить ещё можно, ведь звёзды могли просто не попасть в кадр, в связи с высокой работой затворов фотокамер Hasselblad.

Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на статью исследователей, опубликованную в британском издании Daily Express.



