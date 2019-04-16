Уфолог обнаружил на Луне лицо пришельца, которое фотографировал Армстронг – NASA молчит

На обнародованном фото видна тень американского астронавта, который направляет свою камеру в сторону артефакта. Маловероятно, что он мог его не заметить.

Уфолог Скотт Уорринг смог разглядеть на снимках, сделанных на Луне, лицо пришельца. Видимо, его фотографировал Нил Армстронг, высадившийся на этот спутник Земли в 1969 году. NASA не могло не знать этого факта, но агентство об это молчит.

Сначала уфолога заинтересовала сама тень. Затем он обратил внимание на направление, в котором смотрит Армстронг. Там явственно видно изображение, очень похожее на лицо неведомого пришельца из космоса.

Таким образом, уфолог считает, что он получил очередное доказательство того, что NASA скрывает доказательства существования внеземных цивилизаций, а, может быть, и свои контакты с ними.

Уоринг абсолютно уверен, что люди не одиноки во Вселенной. Подобные изображения ранее были сфотографированы и на других планетах с помощью космических зондов. Лидером по этому показателю является Марс.

Что касается инопланетян на Луне, то уфологи напоминают, что, вероятнее всего, при высадке на неё произошло нечто такое, что очень напугало американцев. С тех пор и до настоящего времени они уже не подумывали отправлять туда астронавтов вновь.

СССР также отказался от программы высадки человека на Луну. Для этого использовался Луноход. Луноход-1 оказался неудачным вариантом. Луноход-2 бороздил земной спутник долгие годы, передавая сведения, пока не исчерпал все свои ресурсы.

Был подготовлен ещё более совершенный Луноход-3. Однако, СССР по непонятной причине отказался от его отправки на Луну.