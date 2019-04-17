Могилу Человека-слона обнаружили в британской столице

На одном из лондонских кладбищ найдено место, где покоится Джозеф Меррик. Он был известен в XIX веке в Великобритании как «Человек-слон» благодаря ужасным деформациям собственного тела.

Безымянную могилу Меррика нашли на кладбище, которое является местной достопримечательностью: здесь покоятся жертвы Джека-потрошителя. В предполагаемом месте захоронения Человека-слона обнаружены части мягких тканей мужчины. Его скелет послужил в качестве анатомического образца в Королевском Лондонском госпитале.

Могилу Человека-слона нашли в ходе изучения кладбищенских регистрационных документов. По словам исследователей, в книге была оставлена запись о доставке к месту захоронения останков Джозефа Меррика. Это произошло после его смерти 11 апреля 1890 года в возрасте 27 лет. Специалисты отмечают, что Меррик стал жертвой последствий редкого синдрома Протея, который приводит к аномальному росту костей и кожи. Из-за своей необычной внешности Человек-слон был артистом циркового шоу уродов, которое и принесло ему популярность. Грубость и жестокое отношение современников не озлобила характер Джозефа. Всю свою жизнь он был добрым оптимистичным человеком, творчески одарённым и простодушным.