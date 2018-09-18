Неизлечимый штамм «собачьей чумы» обнаружили в США

Новый штамм вируса чумы собак не поддаётся лечению известными вакцинами. В США зоологи столкнулись с несколькими случаями заражения в дикой природе. Как отмечается, вирус представляет большую опасность для представителей семейства псовых.

Собачья чума особенно опасна для молодых собак и щенков: большинство заболевших погибает в первые дни после заражения. Переносят это заболевание представители дикой фауны, родственные собакам. В США зоологи изловили несколько представителей семейства псовых, в числе которых были лисы, скунсы и ласки. Животные были заражены новым штаммом чумного вируса, которому оказались не страшны все ныне существующие вакцины. Как показали генетические исследования, вирус имеет особую структуру, которая отличается от привычного состава подобных молекул. Новый штамм обладает большей живучестью: он с лёгкостью поражает внутренние органы собак.

Домашним собакам новый вирус пока не угрожает, однако предосторожности будут нелишними, отмечают учёные. Сейчас группа зоологов и генетиков ведут разработку вакцины, которая сможет противостоять вирусу.