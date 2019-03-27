Британская энергетика отказывается от угля

Энергетическая отрасль Соединенного королевства поставила новый экологический рекорд: пять дней сектор работал без сжигания угля для получения электричества. За это время потребности производства обеспечивались за счёт газовых и атомных электростанций с участием ветряных и солнечных источников энергии. Рекорд зафиксирован в отчёте энергосистемы Британии National Grid.

Объёмы использования угля в добыче электроэнергии в Великобритании стремительно сокращаются. И уже через три года в стране планируют закрыть последнюю угольную электростанцию. Такие шаги, по мнению экспертов, призваны помочь в борьбе с изменениями климата.

Уголь во всем мире постепенно вытесняют более экологичные виды топлива. Так, в США за последние несколько лет доля потребления угля в энергетическом секторе сократилась с 50 до 32%. Китай, который является крупнейшим в мире потребителем угля, планирует сократить его участие в энергодобыче почти до 70% к 2020 году. В энергетическом секторе России уголь давно используется в значительно меньших объёмах, чем во многих развитых странах.