В США учителя получают право носить оружие в школе

В учебных заведениях Флориды педагоги получают расширенное право на ношение оружия в классе. Соответствующий законопроект подписал губернатор-республиканец Рональд Десантис по рекомендации комиссии, сформированной после стрельбы в средней школе в Паркленде.

Десантис подписал законопроект в частном порядке и впоследствии не выступал с заявлением. Но ранее он дал понять, что поддерживает закон, принятый после того, как бывший ученик с винтовкой вошел в среднюю школу Марджори Стоунман Дуглас и убил 17 человек в феврале 2018 года.

Этот законопроект был одним из самых спорных на минувшей законодательной сессии. Он расширяет правомочия программы, которая позволяет школьным округам разрешать сотрудникам школы и учителям носить оружие. Теперь для утверждения права на ношение оружия в классе учителя должны пройти полицейскую подготовку в офисе шерифа, а также психиатрическую экспертизу и проверку биографических данных. Законопроект содержит и ряд других мер, направленных на поддержание безопасности в школе. К примеру, проблемные учащиеся могут в принудительном порядке направляться на психиатрическое обследование. Закон также обязывает предоставлять в управление округа больше сведений о школьных инцидентах.