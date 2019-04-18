Свинцовый каркас сгоревшего Нотр-Дама угрожает здоровью тысяч парижан

Расплавленная крыша собора Нотр-Дам стала причиной выбросов в прилегающих районах Парижа астрономически высоких уровней свинца. Местным жителям направлены срочные рекомендации полиции и служб здравоохранения.

Парижская полиция сообщает, что уровень осадков свинца, испарившегося в ходе пожара с крыши собора, составляет от 10 до 20 граммов на килограмм местных почв. Это примерно в 65 раз превышает рекомендованное французскими органами здравоохранения ограничение в 0,3 грамма на килограмм. Ближайшие к собору районы были срочно закрыты.

В сегодняшнем заявлении властей говорится, что главная опасность - это свинцовая пыль, которая опустилась на поверхности близлежащих домов и предприятий. Во избежание отравления свинцом службы охраны здоровья рекомендуют проводить ругулярную влажную уборку, а беременным женщинам и детям чаще мыть руки.

Напомним, сотни тонн свинца были использованы в возведении каркаса Нотр-Дама, а также в церковном шпиле, который рухнул в ходе пожара 15 апреля.