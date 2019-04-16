Франция представит новый вид собора Нотр-Дам-де-Пари

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило проект посвященный реконструкции Нотр-Дам-де-Пари. Большое изменение произойдет с обликом здания. Критики заявляют, что чрезмерная модернизация может привести к значительному урону всей конструкции.

Авторы хотят передать в проекте изысканность истории страны, тонкость искусства, духовность, достижения науки и техники, а над зданием собираются поместить крышу и шпиль из дуба, углеродного волокна и стекла, для того, чтобы купол пропускал большое количество света для производства тепла и электричества, также запланировали создание пассивной вентиляции в здании.

Для выращивания овощей и фруктов, которые впоследствии будут раздаваться бедным, на крыше собора Парижской Богоматери хотят сделать огород и сад. Автор поделился, что хочет сделать здание с хорошей энергией, которое потребляет меньше, чем отдает.

Многие специалисты и местные горожане отнеслись к проекту модернизации вынесшего пожар памятника архитектуры с негативными откликами. Заверяя, что модификация испортит исторический вид и здание потеряет свою символичность для всего мира. К тому же нагрузки, которые будут проводиться, могут разрушить всю конструкцию.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что собор реставрируют в ближайшие пять лет. А обновление здания необходимо сделать так, чтобы оно соответствовало современному и пестрому характеру Франции.