В США исключили Советский Союз из антигитлеровской коалиции

Крупная американская компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении разнообразной сувенирной и ювелирной продукции, выпустила юбилейные золотые монеты, приуроченные к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.

На лицевой стороне монеты, посвящённой этому событию, отчеканены флаги трёх союзников по антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Изображение покрыто цветной лакировкой, передающей действительные цвета государственных символов. На реверсе размещены даты решающих побед союзников в войне. Какие-либо данные об СССР отсутствуют.

Монета уже выставлена на продажу и её можно заказать на официальном сайте компании. При этом приложенное к продукту описание сообщает, что представленная информация является «подлинной и драматической».

Bradford Exchange – частная фирма с солидным ассортиментом и более чем 45-летней историей. Имеет собственную страницу в Википедии, где отображён и произошедший конфуз.

Журналисты попробовали связаться с производителем юбилейной монеты и получить от них комментарии. В компании отказались как-либо прокомментировать свой взгляд, сославшись на то, что вся необходимая информация уже указана на сайте и больше им добавить нечего.