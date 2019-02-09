«Мы не врём»: Лётчики США испугались НЛО

В 2014-2015 годах над восточным побережьем Соединённых Штатов стали в большом количестве появляться странные объекты. Они могли двигаться на гиперзвуке, не оставляя за собой в небе никаких характерных следов.

Лётчики США испугались этих НЛО, поскольку те несли потенциальную угрозу, в первую очередь, им самим. Сейчас они стали массово рассказывать о тех событиях, утверждая, что «мы не врём».

Райан Гривс, ранее служивший в ВВС США, сообщил, что объекты могли находиться в воздухе на протяжении целого дня. При их скоростях им требовалось бы для этого невероятное количество горючего. О своих наблюдениях он проинформировал Пентагон. Туда же были направлены и многочисленные видео с НЛО.

В Минобороны США в ответ заявили, что инопланетная природа этих объектов вовсе не обязательна. Тому, что видели лётчики, вполне можно найти и «земное» объяснение.

Астрофизики, работающие в Гарвард-Смитсоновском центре, также считают очень маловероятным, что эти объекты имеют внеземное происхождение. Возможно найти и другие объяснения. Например, наличие атмосферных эффектов, перегрузок нервной системы у лётчиков или обычные ошибки, допущенные системой визуализации. Однако, далеко не все в это поверили.

Впервые лётчики стали замечать НЛО в начале 1980-х годов. Этому предшествовала модификация радаров, установленных на истребителях. Сначала всё это списывалось на неполадки в работе новых систем.

После этого лётчики США видят в небе НЛО на протяжении десятилетий. Грейвс сообщил, что когда его самолёт поднялся на 9 тысяч метров и он увидел нечто необычное, то сразу, испугавшись, «нырнул» вниз.

В некоторых случаях, как сообщили американские пилоты, радары показывали присутствие рядом с самолётом постороннего объекта, а видеокамеры его не фиксировали.

Поначалу, лётчики решили, что столкнулись с испытаниями сверхсекретных беспилотников, однако, потом они стали их видеть. Товарищ Грейвса рассказал, что едва не столкнулся с одной из этих «штуковин». Совсем рядом с его кабиной пролетело нечто в виде сферы, внутри которой находился куб.

На членов эскадрильи это произвело шокирующий эффект и они решили подать отчёт о безопасности полётов. Одновременно это убедило их, что увиденное не является сверхсекретными беспилотниками. Их никогда бы не стали испытывать в зоне проводимых полётов.

Лётчики подумали, то, что один из них столкнётся в воздухе с таким объектом, является лишь вопросом времени.

Кроме того, НЛО показывали возможности, нереальные для техники землян. Они могли разогнаться до сверхзвука, после чего резко остановиться с моментальным разворотом. Человеческий организм также не в состоянии вынести перегрузку при таком маневре.

На вопросы о том, чем же именно лётчики считают эти объекты, они предпочитают не отвечать. Некоторые говорят, что выдумывание мифов – это не дело для военных пилотов США.

В марте 2015 года эскадрилью перебросили с побережья Флориды в Персидский залив. С их слов, после этого над прежним местом их базирования НЛО прекратили появляться.

Однако, уже в 2018 году о подобных случаях стали массово сообщать пилоты гражданской авиации. При этом, наземные станции слежения не замечали абсолютно ничего.