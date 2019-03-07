Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру

Фигура из шахматного набора с острова Льюис (Шотландия), считавшаяся утерянной, была обнаружена в Эдинбурге. Фигуру, которая была куплена в 60-х года за 5 евро выставили на аукцион. Из слов организаторов аукциона, цена за данную фигуру может составить 1 млн евро.

Фигура представляет собой ладью, которую приобрел в 60-х годах торговец антикваром, чье имя не уточняется. После смерти торговца фигура перешла его дочери, и она много лет находилась у нее. Фигура в виде воина с мечом и щитом бережно хранилась в отдельном мешочке и доставали ее очень редко. Семья считает, что она обладает необычными магическими свойствами.

Шахматы с острова Льюис – набор который был изготовлен предположительно в 1150 году. Считается, что создателями шахмат являются мастера из Норвегии. Найденный набор состоит из фигур и фишек для игры, которые напоминают нарды, а также пряжка для ремня. В целом весь набор насчитывает 93 предмета, которые были изготовлены из моржового клыка. Впервые часть набора было найдено археологами в 1931 году. Части исторической находки хранятся в Британском и Шотландском музеях. По утверждению ученых в набор входит 4 комплекта фигур, и до полной коллекции не хватает 50 фигур.

Подобные находки являются не редкость в этих краях. В начале года, на одной из свалок Великобритании, были найдены личные вещи Уинстона Черчилля – премьер-министра Соединенного Королевства. Каким образом данные предметы были выброшены, неизвестно.