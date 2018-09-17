Египет снова удивил археологов

Египет преподнес археологам очередной сюрприз. В этот раз находка представляет собой фигуру сфинкса с головой барана. Бесценные находки часто обнаруживают археологи в ходе раскопок на территории Египта. И найденная древняя фигура представляет для ученых большой интерес.

Нашли древнюю фигуру на берегу Нила в одном из карьеров. Древняя скульптура пролежала в земле тысячи лет. По предположению археологов, на месте, где нашли сфинкса, когда-то в период Нового царства располагалась мастерская. Такой вывод позволило сделать нахождение здесь огромного количества различных каменных фрагментов с резьбой и иероглифами.

Обнаруженная скульптура значительных размеров. Ее высота более трех метров. По мнению ученых, сфинкс был изготовлен незадолго до смерти фараона Аменхотепа III. После его смерти его подданные, выражая свое недовольство, постарались избавиться от тех фигур, котрые были изготовлены в период его правления. Поэтому скульптуру и нашли в мусорной яме.

Такую фигуру сфинкса специалисты называют криосфинксом. Между учеными возникли разногласия по поводу мотивов создания подобных структур. По одной версии, такие скульптуры охраняли усыпальницы, по другой – они своим ужасным внешним видом отпугивали захватчиков.

В Древнем Египте с головой баран изображали бога Хнума, сына Нуна. Хнум из глины создал человека. Об этом боге существует немало преданий. В одном из них мудрец посоветовал фараону преподнести богу плодородия щедрое приношение. Говорят, тот год был на удивление урожайным.