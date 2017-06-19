В Египте найдена новая статуя сфинкса эпохи Птолемеев

По оценкам археологов, статуя человекольва была создана в IV – I веке до нашей эры.

Находку сделали во время реконструкции храма в городе Ком-Омбо на юге страны. В древние времена здесь располагалась столица одной из провинций царства. Сейчас специалисты осушают храм от грунтовых вод, а археологи уже сделали в нем несколько громких находок. Например, незадолго до этого в той же части храма, где обнаружили сфинкса, была найдена статуя Птолемея V, а ранее – фигура Рамзеса II.

Сфинкс небольшой, рассказали в египетском министерстве по делам древностей. Скульптура имеет всего 28 сантиметров по ширине постамента. Зато он прекрасно сохранился. На глазах и зрачках осталась краска, темным цветом выделены и брови мифического существа. На голове статуи имеется ритуальная борода, а венчает ее головной убор с богиней-змеей Уаджит.

Археологи начинают доскональное изучение своей находки, которое позволит точно установить не только ее возраст, но и имя правителя, которому принадлежал найденный сфинкс.

По свидетельствам античных историков в Египте сфинксов устанавливали у храмов и пирамид в качестве охранников. Львиное тело существа символизировало его мощь, а человеческое лицо – ум.