Компания Xiaomi похвасталась новой умной щеткой Oclean X с сенсорным дисплеем

В июле в магазинах Китая появится интеллектуальная зубная щетка Oclean X, разработанная компанией Xiaomi. Главной особенностью устройства является встроенный сенсорный экран.

Оclean X станет незаменимым помощником в быстрой и эффективной чистке зубов. На дисплее будут изображены данные о зонах зубов, которые чистятся менее эффективно, какой выбрать режим чистки. Умная щетка определяет все параметры и данные индивидуально для каждого пользователя. Полезный гаджет оснащен 6-осевым гироскопом, с помощью которого отслеживаются до полутора тысячи параметров и данных. Посмотреть результаты можно не только на экране щетки, но и на смартфоне после установки специального приложения. Кроме этого на дисплее можно наблюдать дату и время, данные о погоде, о состоянии заряда батареи, всевозможные уведомления и полезные советы по уходу за зубами.

В умную зубную щетку встроены 4 режима (для отбеливания зубов, чувствительных дёсен и так далее), более 30 уровней вибрации и до 20 программ чистки зубов. Для тех, кто желает настроить щетку собственноручно предусмотрены ручные настройки работы устройства. В комплекте имеются сменные насадки с множеством щетинок с диаметром 0,152 мм.

Зарядная подставка Oclean X надёжно защищена от попадания воды и пыли, как и сама щетка. Подставку можно крепить и к столу, и к зеркалу.

Кстати, заряд батареи Oclean X будет держать до 20 дней, а вес щетки всего 100 грамм. Цена новой щетки Xiaomi будет приблизительно 2400 рублей.