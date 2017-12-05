Эксперты: найдена причина самого масштабного пожара Калифорнии

В ходе расследования руководства управления лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии (Cal Fire) был сделан вывод о причине возгорания в прошлом году. Самый масштабный пожар в истории штата Калифорния возник из-за раскаленного осколка металла.

Осколок вылетел из-под кувалды, которой вбивали железобетонный кол. Искра попала на восприимчивый к воспламенению грунт. С помощью порывистого ветра пожар быстро распространился. Кроме этого на масштабы пожара повлияла низкая влажность и высокая температура воздуха.

Калифорнийский пожар начался в июле 2018 года. Более 180 тысяч гектаров было уничтожено огнем, сгорело больше 10 тысяч жилых домов. В тушении самого смертоносного пожара участвовали больше 12 тысяч пожарных. По прошлогодним данным смертельных жертв было около 80 человек.

В середине мая, пожарная служба штата Калифорния обвинила в пожаре компанию Pacific Gas and Electric. Ссылаясь на аварию, которая возникла на линии электропередач в округе Бьютт.

Из-за огненного бедствия тысячям людей пришлось покинуть свои дома. Калифорнийский пожар в округе Бьютт признан одним из ужасающих пожаров в истории.