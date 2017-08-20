К тушению лесного пожара под Ялтой, охватившего 19 гектаров, привлекли тяжелую авиатехнику

Воздушная группа, занимающаяся тушением лесного пожара в окрестностях Большой Ялты в Крыму, усилена пожарным Ил-76 и самолетом – амфибией Бе-200.

Пожар в ущелье Уч-Кош на границе между Ялтинским и Крымским лесными заповедниками начался вчера во второй половине дня. В МЧС сообщают, что угрозы распространения огня в сторону жилых районов нет. Однако тушение пожара сильно осложнено из-за сложного горного рельефа, а также сильной задымленности ущелья.

Ликвидацией пожара сейчас занимается более 500 человек – пожарные и спасатели, работники заповедников, бойцы Росгвардии и волонтеры. С неба их поддерживают три пожарных вертолета МИ-8, которые с начала операции уже сбросили воду на очаги горения около 30 раз. Сегодня к ним присоединился самолет – амфибия Бе-200, прибывший в Крым из Геленджика. Также в Ялту прилетел из Москвы тяжелый Ил-76 с устройством для сброса воды – за один раз он способен скинуть на очаг горения более 40 тон воды.

По данным МЧС, огнем охвачены примерно 19 гектаров лесных угодий. В то же время, в Минэкологии Крыма раньше заявляли, что площадь пожара составляет около 80 гектаров.