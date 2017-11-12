Очаг пожара в Пугачево локализован, взрывы прекратились

Спасатели остановили открытое горение на территории бывшего военного арсенала в Пугачево в Удмуртии. По сведениям МЧС, детонация боеприпасов также уже не фиксируется.

Сейчас в Пугачево работают воздушные спасатели: самолет-амфибия Бе-200 и пожарные вертолеты проливают очаг возгорания. После того, как эта работа будет закончена, начнется тушение задымленных мест с земли.

В МЧС также предположили, что новые отдельные хлопки могут стать следствием большого температурного перепада, ведь синоптики прогнозировали в Удмуртии до 25 градусов тепла днем, и всего лишь 3-8 градусов выше нуля ночью.

Напомним, около трех часов пополудни 16 мая стало известно о пожаре и взрывах на территории бывшего военного арсенала у поселку Пугачево. Сначала загорелась сухая трава, огонь охватил в общей сложности около 300 гектаров. Кроме того, стали взрываться снаряды, которые остались на полигоне после взрыва в 2011 году.

Чтобы обезопасить людей, спасатели эвакуировали расположенную поблизости военную часть, а также детский санаторий «Юськи». Всего из зоны пожара вывезли около двух тысяч человек; примерно 30 из них по-прежнему находятся в пунктах временного размещения. На ликвидацию огня задействовали 100 единиц техники и около 500 человек.