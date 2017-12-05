В Калифорнии полностью локализовали пожар, который тушили 2 месяца

В федеральной службе по охране лесов США этот пожар уже назвали крупнейшим за всю историю штата.

Пожар Мендосино начался еще в июле, он перенял название у административного округа, в котором огонь разгулялся сильнее всего. Масштабы Мендосино поражают: по сведениям официальных властей, огонь распространился на 1,6 тысяч квадратных километров, охватив три округа. Всего в зоне возможного распространения огня находились около 10 тысяч зданий, в которых суммарно проживает примерно 100 тысяч человек. В борьбе с огнем погибли восемь человек, в том числе один пожарный. Полностью были уничтожены 150 жилых домов и около 300 построек, без крова остались несколько тысяч человек. Сейчас те, у кого осталось куда возвращаться, постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Мендосино признан природным пожаром, однако причины его возникновения пока так и не установлены. До него самым масштабным называли пожар Томас, бушевавший в Калифорнии прошлой зимой. Причиненный им ущерб власти оценили в 150 миллионов долларов.