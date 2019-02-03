Возможный ядерный взрыв в Великобритании разрушит несколько городов и десятки тысяч жизней

В реакторах британской АЭС Хантерстон-Б обнаружены трещины и неисправности в работе. Если причины не будут устранены, произойдет катастрофа, в разы превышающая по масштабам чернобыльскую.

О сенью 2018 года были закрыты два неисправных реактора на АЭС Хантерстон-Б, так как они находились в эксплуатации больше 40 лет. А это почти вдвое превышает технический срок использования.

С недавнего времени руководство компании EDF Energy рассказала о намерениях возобновить работу реакторов и продлить срок эксплуатации еще на 4 года. В технической документации указано, что предел крайнего периода эксплуатации был до 350 трещин. В ходе проверки инспекция определила, что допуск был не единожды превышен. Компания EDF Energy подала запрос для получения разрешения о перезапуске реакторов с новым эксплуатационным пределом до 700 трещин.

Специалистами найдены глобальные ошибки в системе безопасности реакторов. Возникающие трещены приводят к нестабильному положению работы реакторов, повышая уровень риска ядерного взрыва. Если впоследствии ядерное топливо вступит в реакцию с графитовым замедлителем, взрыв произойдет в самой активной зоне атомных реакторов.

Эксперты настаивают, что реакторы необходимо перестать использовать окончательно. В самом удручающем раскладе горячее ядро графита воспламенится при взаимодействии с воздухом, что приведет к массовому загрязнению радиационными отходами огромной территории. Возникнет острая необходимость эвакуации большей части городов Шотландии, включительно Глазго и Эдинбург. Последствия могут быть в десятки раз плачевнее, чем катастрофа на Чернобыльской АЭС. А ведь трагедия в городе Чернобыль является самой глобальной ядерной катастрофой в истории человечества.