Супруг Елизаветы II отмечает день рождения

Сегодня мужу королевы Британии принцу Филиппу исполнилось 98 лет.

В честь дня рождения герцога Эдинбургского прогремит артиллерийский салют в Гайд-парке. Других публичных мероприятий не будет. Принц планирует провести праздник в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

Многочисленные родственники королевской четы поздравляют Филиппа в социальных сетях.

Несмотря на возраст, принц находится в отличной физической форме. Он регулярно прогуливается, самостоятельно управляя упряжкой лошадей, и катается на машине около Виндзорского замка. От езды на автомобиле по улицам Англии Филипп отказался после ДТП, в котором пострадали две девушки.

Герцог Эдинбургский отличается веселым и немного скандальным нравом. На официальных встречах он часто позволял себе делать неполиткорректные замечания, которые многих приводили в недоумение.

В 2017 году Филипп принял решение отойти от официальных дел. Елизавета II его полностью поддержала. Тем не менее принц периодически участвует в публичных мероприятиях.

Филипп является долгожителем по меркам британской королевской семьи. Также рекордной стала цифра их совместной жизни с Елизаветой II: в 2017 году они с супругой отметили 70-летие свадьбы. Принц наиболее продолжительное время является консортом – супругом действующей королевы.

В 1978 году туземцы племени Вануату объявили Филиппа реинкарнацией Духа Гор. Принц побывал на островном государстве во время миссионерского визита, где по рассказам местных жителей совершал чудеса. После этого фотография Филиппа появилась в местных учебниках. Его портреты висят в хижинах и в госучреждениях ­– туземцы на них молятся.