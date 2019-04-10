Алёша и Коля: немецкий журнал назвал 10 самых красивых русских имен

Автор статьи в издании Wunderweib пришел к выводу, что Россия славится не только красивыми местами, но и благозвучными именами.

Немецкий журнал составил свой топ-10 самых красивых русских женских и мужских имен. Автор восхитился богатой историей и традициями России. Марен Фриче посчитала, что в такой очаровательной стране не менее красивыми должны быть имена.

Особенно благозвучными автору показались мужские: Алёша, Вадим, Максим, Коля и Никита. Марен приводит значение каждого имени, полные и сокращенные версии.

Из женских автору больше всего понравились: Полина, Дарья, Мила, Алина и Вика. Девушке понравился глубокий смысл, заложенный в каждом имени.

Русские имена пользуются популярностью во многих странах.

В Германии тоже есть свой рейтинг популярных имен. В прошлом году в топ-5 вошли имена: Клеа (Clea), Лиан (Lian), Арес (Ares), Грета (Greta), Леня (Lenia).