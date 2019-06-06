Британец выиграл в лотерею 156 миллионов долларов

Житель Объединенного королевства выиграл 123 миллиона фунтов стерлингов, что соответствует 156 миллионам долларов США.

Имя победителя лотереи «Euro Millions» пока неизвестно, и по существующим правилам может вообще не разглашаться, чем и пользуется большинство победителей. Ведь не секрет, что жизнь победителя может быть осложнена огромным количеством просьб оказать финансовую помощь. Для того чтобы выиграть такую сумму денег, британцу нужно было угадать семь номеров. Он угадал пять основных и два дополнительных.

Этот выигрыш стал в Великобритании третьим по величине за всю историю проведения лотереи. На первом месте на данный момент выигрыш 24-летней давности размером в 223 миллиона долларов. Тогда победителями стали представители шотландского семейства, также пожелавшие остаться неизвестными. Лотерея проводится с 2004 года, стартовала она в трех странах, а сейчас уже играют в большинстве стран Европы. Участниками предположительно являются 200 миллионов человек. О количестве выигравших незначительные суммы точной информации не предоставляют.