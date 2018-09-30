Опубликованы новые версии крушения вертолета в Нью-Йорке

По имеющимся данным, пилот частного вертолета не имел право управлять им в неблагоприятную погоду.

Федеральное управление авиации отметило, что пилот Тимоти Маккормак не имел соответствующей лицензии, которая обеспечила бы ему право осуществлять полет при учете видимости меньше 4800 метров.

Кроме того, во время произошедшей трагедии в Нью-Йорке шел крупный ливень.

Эксперты продолжают расследование произошедшего и выясняют причины падения вертолета в Нью-Йорке, выдвигая новые версии аварии, затрагивая при этом сомнение о пригодности вертолета для эксплуатации. Напомним, что трагедия случилась в понедельник (10 июня). На борту вертолета не было пассажиров, но при падении погиб пилот.

Глава Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что по имеющимся на текущий момент данным, вертолет совершил приземление на крышу здания офиса на Манхэттене, после чего спасатели экстренно приступили к мерам по эвакуации людей. Спасателям удалось устранить пожар, который появился после экстремальной посадки вертолета. На текущий момент эксперты, занимающиеся расследованием этого инцидента, продолжают выяснять остальные подробности трагедии.