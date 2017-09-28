В Японии введут специальные права для пожилых водителей

По статистике прошлого года, автомобилисты старше 70 лет были виновниками множества автомобильных аварий. Правительство Японии предложило решение проблемы.

Правительством рассматривается введение нового вида водительских прав для водителей преклонного возраста. Такие права будут выдаваться только на транспортные средства со специальными системами контроля безопасности, оснащенные автоматической системой торможения, а также другими электронными «помощниками».

Сегодня в Японии около 6 миллионов пожилых водителей. В связи с ростом числа ДТП с участием автомобилистов пожилого возраста, власти настаивают на мерах по введению прав для такой категории водителей.

В начале, водительские права такого типа будут выдаваться на добровольной основе вместо обычных документов. Официально обязательное получение документа будет через некоторое время, после тестирования специальных автомобилей и практики добровольной замены прав.

Правительство страны планирует обратиться за помощью к местным автопроизводителям. Будет решаться вопрос о массовом внедрении специальных систем безопасности в транспортные средства. Кстати, летом прошлого года компании Toyota и Honda внедрили систему, которая позволяет определить степень тяжести аварии, возможные потери и самостоятельно вызвать все надлежащие экстренные службы.

На сегодняшний день в Японии активно действует тенденция добровольного отказа от водительских прав людей пожилого возраста.