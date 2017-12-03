Атакованный танкер затонул в Оманском заливе

Сегодня в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов был атакован, а потом затонул норвежский танкер. На борту было 23 человека, граждане разных стран. Все живы.

По информации прессы, танкер перевозил 75000 тонн лигроина. Это был заказ тайваньской компании CPC Corp и стоимость груза составляла 30 млн долларов. Представители компании сообщают, что танкер подвергся вражеской атаке ранним утром 13-го июня. Использована была торпеда, как предполагают эксперты.

Ранее сегодня сообщалось об атаке на два нефтяных танкера в водах Оманского залива. СМИ сообщали о том, что на борту одного из них находятся российские граждане. Морская полиция Ирана спасла 44-х моряков и доставила их на берег.

В тот же день Саудовская Аравия также сообщила о том, что два ее корабля подверглись атаке и были повреждены.

На данный момент не известно кто стоял за атаками.