Компания Airbus удивила мир самым длинным самолетом

Создатели компании Airbus заявляют о снижении цен на дальние перелеты – из Европы в Индию, из Китая в Австралию.

Компания удивила мир самым длинным самолетом A321XLR. Новый лайнер будет намного экономичнее потреблять топливо, чем его предшественник A321LR. В представленном самолете установлена усовершенствованная топливная система, модифицированная конструкция шасси и улучшенная конфигурация закрылков.

Самолет сможет находиться в полете до 10 часов, дальность составит более восьми тысяч километров. На борт смогут попасть около 244 пассажиров.

Разработчики Airbus подмечают, что новый лайнер будет самым длинным в своем классе семейства A320neo. Именно самолеты такого класса демонстрируют самые лучшие результаты по продажам почти 10 лет.

Подобный проект по запуску самого длинного самолета планирует и компания Boeing. Окончательное решение по данному вопросу затруднено в связи со случившимися катастрофами. Напомним, что осенью в 2018 году случилось крушение Boeing 737 Max, а после в марте 2019 года. По существующим данным, в авиакатастрофах погибло больше трехсот пассажиров. В самолете этого типа были проблемы с программным обеспечением, поэтому полеты данного самолета остановлены во всем мире на неопределённый срок.

Airbus планирует запустить лайнер в производство, если на него будет хороший спрос. Но первые заказчики получат A321XLR в 2023 - 2024 году.