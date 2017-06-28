«Вот это облом!»: Boeing в первый день авиасалона в Ле-Бурже оказался вообще без заказов

Американского авиапроизводителя опустили с небес да на землю. Даже авиаперевозчики США стали предпочитать европейские лайнеры.

Boeing в первый день авиасалона в Ле-Бурже оказался вообще без заказов. Впрочем, глава концерна сделал признание, что в этом году главной целью в Париже являются не продажи, а спасение репутации компании. Она оказалась серьёзно подмоченной после того, как произошли две катастрофы с 737 МАХ.

В то же время итог может оказаться хуже самых плохих прогнозов и ожиданий. Это подтвердил и первый день авиасалона в Ле-Бурже. С Boeing не был заключён ни один контракт.

Совершенно иные показатели продемонстрировал его извечный конкурент Airbus. Европейская компания подписала 123 контракта. Согласно им будут поставляться как новые лайнеры, так и переоснащаться те, что уже находятся в эксплуатации.

Неприятным ударом в спину стало то, что перевозчик США Air Lease Corporation зафрахтовал 100 новеньких лайнеров A220, A321XLR и A321neos.

Такие результаты стали просто отрезвляющим душем после ошеломляющего успеха Boeing в Ле-Бурже в 2017 году. Тогда американскому авиапроизводителю удалось обойти конкурента с разгромным счётом, заключив заказы на 571 лайнер с их общей стоимостью в 75 млрд долларов.

Airbus на собственной площадке добился лишь 114 твёрдых заказов на свои самолёты и 182 предварительных. Общая цена контрактов была около 40 млрд долларов.

Прошлый год также не предвещал грозовых туч для Boeing. На проводившемся в Британии авиашоу «Фарнборо» концерн заключил договоры на поставку 637 лайнеров. В большинстве своём это были 737 МАХ. Европейский конкурент смог продать 431 самолёт.

Похоже, что в этом году ситуация поменялась кардинально. Самый продаваемый ранее 737 МАХ пока стоит на земле и не отправится в полёты в течение ближайших месяцев. Задача Boeing в Ле-Бурже – отстоять репутацию и убедить потенциальных покупателей этой модели, что она уже в ближайшем времени получит разрешение на полёты, когда они станут полностью безопасными. Именно это, по заявлению представителей концерна, является для них самым главным.

В то же время, 737 МАХ получат разрешение на полёт не ранее, чем через 10-12 недель. Таким образом, в настоящее время сотни этих лайнеров простаивают в ангарах по всему миру, принося лишь убытки перевозчикам.

Их эксплуатация была запрещена после того, как произошли две абсолютно схожие авиакатастрофы . Сначала в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 МАХ 8, эксплуатировавшийся перевозчиком Lion Air. Жертвами стали 189 человек.

Следующая катастрофа случилась 10 марта этого года. В Эфиопии разбился такой же лайнер компании Ethiopian Airlines. Погибли все 157 человек.

Предварительное расследование показало, что причины воздушных катастроф очень схожи. Скорее всего, к ним привели сбои в системе, которая помогает пилотам в управлении самолётом.

В теории она не должна допускать того, чтобы лайнер срывался в сваливание, однако, получилось обратное.

Сейчас специалисты Boeing срочно разрабатывают новое программное обеспечение, которое должно исправить все ранее существовавшие недочёты. Однако, две катастрофы подряд серьёзно подорвали доверие потенциальных покупателей к американскому авиапроизводителю.

Видимо, он слишком спешил со своей новинкой, чтобы обойти Airbus с их новым лайнером A320neo. При этом, у Boeing на тот момент существовали серьёзные проблемы с бюджетом. Многие предлагали не запускать новый самолёт, а обновить предыдущие версии.

Теперь плоды такой спешки начинает пожинать весь мир. Это уже показали результаты Ле-Бурже. Скорее всего, американцам придётся переименовывать 737 МАХ, который, явно, получился не вполне удачным.

Заняться ребрендингом компании советует и Дональд Трамп.