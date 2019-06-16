Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении американского беспилотника

На юге Ирана силами Иранского Корпуса исламской революции (КСИР) ликвидирован беспилотник США.

Дрон модели RQ-4 Global Hawk был обстрелян и сбит над территорией провинции Хормозган. Армия США отказалась комментировать это событие, её представитель заявил, что никакие дроны в воздушное пространство Ирана не посылались. Отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились после нападения на пару нефтяных танкеров в Оманском заливе. Госдеп США объявил виновными в происшествии иранские власти. По словам госсекретаря Майка Помпео, в Белом доме рассматриваются все варианты в отношении Ирана, в том числе – военный. Госсекретарь подчеркнул, что для нанесения удара по Тегерану ему не потребуется одобрение конгресса. «Никто не лишит нас права на защиту национальных интересов Америки, мы действуем в правовом поле» - заявил он. Атака на танкеры произошла 13 июня. Один корабль шёл под флагом Маршалловых островов, второй – Панамы. Оба получили в ходе нападения немалый ущерб. С загоревшихся судов было спасено 44 моряка. Данное ЧП произошло в ходе дружеских переговоров между аятоллой Али Хаменеи и японским премьером Синдзо Абэ, поэтому глава дипломатии Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал такое совпадение подозрительным. В Кремле призвали не поддаваться голословным обвинениям против Ирана, тем более что Госдеп ссылается на секретность информации, что в данной ситуации выглядит абсолютно абсурдно. Москва предлагает всем успокоиться и дождаться железных фактов о происшествии.