В США военный убил сослуживицу после серии домогательств

Останки Ванессы Гильен из военной базы Форт-Худ в Техасе со следами насильственной смерти были найдены 2 июля в лесу.

Военная база США, фото Wikipedia.ru; гвоздики, фото Pixabay

В США продолжается расследование убийства рядовой 1-го класса ВС США из форта Зуд, 20-летней Ванессы Гильен (Vanessa Guillen). Согласно полицейской сводке, после серии домогательств сослуживицу убил военный базы Форт-Худ в Техасе Аарон Дэвид Робинсон. Скрыть следы преступления ему помогла гражданская знакомая. Об этом сообщает издание Army Times.

Ванесса Гильен без вести пропала 22 апреля среди рабочего дня. Как выяснилось, после очередного случая сексуальных домогательств на военной базе между Гильен и Робинсоном возникла ссора. Родственники погибшей подозревают, что мужчина узнал о планах сослуживицы подать жалобу о харассменте.

В ходе конфликта, военных нанес Ванессе ряд смертельных ударов молотком. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленили тело забитой девушки с помощью ножа, похожего на мачете, поместил останки в ящик и вывез в соседний лес. Далее военный похоронил части тела в трех разных могилах. Ямы с останками сослуживицы мужчина залил бетоном, утверждают прокуроры. Испугавшись, Аэрон позвонил своей возлюбленной Агилар и сообщил о случившемся. Она помогла ему скрыть доказательства вины и обеспечила алиби.

Останки военнослужащей обнаружили недалеко от реки Леон, примерно в 30 милях (48 км) от Форт-Худа в четверг, 2 июля.

Аарон Дэвид Робинсон, фото Army Times; Ванесса Гильен, фото BBC News

Выяснилось, что 22 апреля Гильен ушла на оружейный склад, где работал подозреваемый, с целью подтвердить серийные номера оружия. После этого её никто не видел. Позже 2 свидетеля заявили, что в день исчезновения Ванессы заметили, как Робинсон тащил из оружейной комнаты большой ящик на колёсах, погрузил его в личное авто и уехал. Полицейские отследили местоположение подозреваемого 22 апреля по телефону и детализации звонков.

Робинсон умер в момент задержания вследствие самоубийства. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Его сообщница заключена под стражу. Она дала признательные показания. Агилар грозит до 20 лет заключения.