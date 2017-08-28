Венгрия вновь ввела запрет на въезд в страну «по коронавирусу», но не для россиян

Россия попала в «жёлтую зону», которая предполагает ограничения по посещению страны, но не полный отказ в этом.

Венгерский таможенник поясняет правила въезда, жители страны соблюдают социальную дистанцию Фото: biz.liga, dw.com

Венгерские власти временно открыли границы, но продолжили контролировать ситуацию в мире по «китайской инфекции». Всплеск по коронавирусу в ряде стран привёл к запрету их гражданам для въезда в Венгрию.

Сообщение на сайте правительства Венгрии разместила администрация премьера Виктора Орбана. Согласно поступившей информации, страны поделены на «жёлтую» и «красную» зоны. Под новые правила подпадают и венгерские граждане.

Если они возвращаются из стран с такой категорией, им предстоит прохождение медицинского осмотра на границе и последующее направление для отбытия карантина на протяжении четырнадцати дней.

Это же касается иностранцев, которые прибудут из «жёлтой» зоны. «Красная зона» находится под полным запретом для въезда. В «красные» попали Украина и балканские государства, кроме Сербии и Румынии, которые, как и Россия, в «жёлтой зоне».

Также в этой зоне граждане таких государств, как Болгария, Португалия, Швеция и Великобритания.

«Жёлтым» можно избежать карантинных процедур в случае, если они предъявят два теста на отсутствие коронавируса, которые были проведены на протяжении последних пяти дней.

Для транзитных пассажиров, граждан с деловыми поездками и водителей грузовиков ограничения не предусмотрены. Однако, Венгрия оставляет за собой право проведения медобследования таких посетителей своей страны.

Население Венгрии — 10 млн человек. На 12 июля 2020 в стране зарегистрировали 4234 заболевания «китайской инфекцией». Смертность – 595 случаев.

Таким образом, страны ЕС, приоткрывшие границы для посещения иностранцев, следят за ситуацией в мире по COVID-19.