ДНР вновь закрыла границы с Украиной из-за Covid-19

Указ о прекращении работы единственного контрольно-пропускного пункта въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения подписал накануне глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Блокпост ДНР Фото:novosti.dn.ua

ДНР вновь закрыла границы с Украиной. Руководство самопровозглашённой республики оценило риски из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 и приняло решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда (КПВВ) с 28 июня. Соответствующий указ накануне подписал глава ДНР Денис Пушилин. До этого на линии разграничения с Украиной работал лишь один пункт пропуска пешеходов и гражданского транспорта «Еленовка».

Первый раз из-за пандемии коронавируса Covid-19 власти ДНР закрыли границы с Украиной в марте. Ограничения на КПВВ действовали три месяца и были частично сняты 22 (на выезд) и 25 (на въезд) июня.

На сегодняшний день количество инфицированных Covid-19 в мире составляет почти 10 млн человек. Жертвами коронавирусной инфекции уже стали 497 тысяч заболевших. В Украине зафиксировано 42 тысячи подтверждённых случаев заражения, с середины июня число новых случаев стремительно растёт.