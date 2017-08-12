Tesla вступает в среду жестокой конкуренции

Эксперт из Business Insider Мэттью Дебор выразил свои мысли по поводу перспектив машиностроителей из Tesla. Дебор говорит, что будущее не такое уж и радужное.

Меттью Дебор сравнивает Tesla с Ford. Он утверждает, что баталии между Ford-General Motors и Tesla-General Motors очень похожи. В обеих ситуациях концерн GM остается победителем. При этом, Дебор подчеркивает, что компания Маска пока что лидирует в гонке вооружений против General Motors. В пример он приводит семилетний срез результатов компаний. За 7 лет акции Tesla выросли на 1000%, в то время как активы General Motors всего на 34%. Tesla также на первой строчке рынка электроавтомобилей и в разработке систем автоматического управления машиной.

С того момента, как Tesla заявила о себе на мировом рынке, компания стала в одну линию с опытнейшими компаниями, у которых гораздо больше возможностей. Проще говоря, команде Илона Маска доведется столкнуться с небывалой конкуренцией на рынке.

Первые трудности уже пришли в компанию. При серийном выпуске Model 3, у компании не хватило средств на разработку деталей для машины. «Производство продукции в больших масштабах играет решающую роль в автомобильном бизнесе. У крупных игроков нет с этим проблем. А у Tesla есть», — напоминает Мэттью Дебор.

Команда аналитиков Bloomberg New Energy Finance не согласны с такими мыслями. По их прогнозам к концу 2021 года Tesla станет мировым лидером по количеству проданных электроавтомобилей, обойдя таких гигантов как Volkswagen и General Motors.