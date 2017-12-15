Третьему студийному альбому Елены Темниковой быть. Информацию подтвердила сама певица.

Название альбома будет простым, но звучным: «Темникова Три». Студийная работа по записи новой пластинки уже ведется. Ее выход запланирован на весну. Однако поклонники смогут услышать первый сингл уже в феврале. Его название, как и вся работа над проектом, держится в тайне.

Между тем, еще осенью прошлого года Темникова заявляла, что полноценных альбомов больше не будет. С этим она завязала раз и навсегда. Изменение своего решения он объяснила тем, что уже собралось достаточно много материала для новых работ. И к тому же, Елена не могла оставить просьбы своих поклонников без внимания. А они неустанно требуют нового диска.