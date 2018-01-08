Нашумевший спектакль знаменитого Cirque du Soleil поставят на сцене БДТ

13 января в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова покажут интермедиальный спектакль "La Verita" швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска, знаменитого постановщика Cirque du Soleil и автора церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. Договор о сотрудничестве БДТ с швейцарским режиссёром был заключен во время Международного культурного форума.

Новатор и реформатор стандартного восприятия зрелищных искусств, Даниэле Финци Паска привез в подарок русскому зрителю необыкновенную историю, истоки которой растворяются в художественном мире творчества Дали. Режиссер постановки рассказал, как, увидев расписанный художником занавес к балету "Безумный Тристан" в Метрополитен-опера, был вдохновлен на создание "La Verita". В постановке мастер стремился передать особую легкость, коей наполнен был так называемый "предтекст". Актеры не менее серьезно подготовились к премьере спектакля в России: выучили несколько фраз на русском (основное же действие будет сопровождаться субтитрами).

Постановка Даниэле Финци Паска прошла проверку на успех в 56-ти странах мира. Премьера состоялась в Монреале в 2013 году. Гастроли спектакля "La Verita" на основной сцене БДТ пройдут с 13 по 21 января.