Александр Рыбак готов снова покорить «Евровидение»

Александр Рыбак заявил о том, что готов снова покорить «Евровидение».15 января он презентовал клип на композицию «That's How You Write Song». С ней он собирается представить Норвегию на международном конкурсе.

«Евровидение-2018» пройдет в мае португальской столице – Лиссабоне. Норвежский певец белорусского происхождения вновь намерен покорить публику и жюри.

Александр Рыбак уже становился победителем конкурса в 2009 году. В марте он будет бороться за представительство станы на местном отборе. После чего и решится судьба представителя Норвегии.

Сам же певец говорит о том, что своей новой композицией он хотел бы вдохновлять людей на творчество и выражение своего таланта.

Песня «Fairytale», с которой Рыбак победил в прошлый раз, является наиболее популярной на YouTube среди всех композиций победителей конкурса за всю историю. Певец все эти годы продолжал гастролировать, получать музыкальные награды за свое творчество и даже выступал перед несколькими президентами. Сейчас он чувствует в себе силы снова покорить «Евровидение».

Одержать две победы на международном конкурсе певцов удавалось лишь однажды одному человеку. Это ирландец Джонни Логан.

Сможет ли Александр Рыбак повторить успех будет известно только после 10 марта. А пока его новая композиция набирает все больше популярности.