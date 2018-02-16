Алексей Воробьев рассказал о перенесенном инсульте. Серьезные проблемы со здоровьем случились после страшной автоаварии в 2013 году.

Популярный в России артист посетил программу Елены Малышевой специально, чтобы рассказать о том, что инсульт угрожает не только пожилым людям. Кровоизлияние в мозг настигло певца в 25 лет.

В 2013 году Воробьев после аварии перенес инсульт. Лицо артиста было перекошено, половина тела была парализована, а разговаривал молодой человек с трудом. Однако Алексею удалось справиться с последствиями инсульта. Врач, который лечил российскую знаменитость, признался, что за его 60-летнюю практику, это всего второй такой случай, когда пациенту удалось быстро и полноценно оправиться после кровоизлияния в мозг.

Сам же Воробьев вспоминает, что шутил тогда постоянно над своим состоянием, но когда оказывался один, то слезы текли сами собою. Путь к восстановлению был непрост. Множество процедур вернули чувствительность телу, а голосовые связки снова стали работоспособными.