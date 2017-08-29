Алексей Воробьев назвал себя звездой Голливуда

Алексей Воробьев в социальной сети назвал себя звездой Голливуда.

Российский артист опубликовал в своем Instagram новое фото, сделав неоднозначную подпись: Алексей назвал себя звездой Голливуда. Публикация набрала более чем 30 тысяч лайков. Однако среди подписчиков мнения разделились. Кроме тех людей, которые поддержали Воробьева и пожелали ему дальнейших успехов в карьере, появились и те, которые посчитали, что Алексей слишком самовлюбленный и ему необходимо "спуститься с небес на землю".

Напомним, что у Алексея Воробьева немало ролей в кино. Вместе с актерской карьерой он совмещает музыкальную деятельность. На его счету сольный альбом, дуэты с отечественными исполнителями и музыкальные клипы. В 2011 году Алексей представлял свою страну на Евровидение. Тогда Россия заняла только 16 место: Воробьев получил 77 балов в финале.