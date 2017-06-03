Зрителям показали первый трейлер нового «Маугли»

На Youtube-канале WBRussia появился первый трейлер новой экранизации книги Редьярда Киплинга «Маугли».

Режиссером картины выступил Энди Серкис. В проекте задействовано множество голливудских звезд, которые подарили свои голоса главным персонажам ленты. Например, хромой тигр Шер-Хан говорит голосом Бенедикта Камбербэтча, Кейт Бланшетт станет Каа, а Кристиан Бейл – Багирой, а режиссер «одолжил» свой голос медведю Балу.

Главную роль мальчика – волчонка исполнил юный Роэн Чанд. Молодого актера зрители уже видели в «Джуманджи: зов джунглей» и нескольких других картинах.

Критики говорят, что особых сюжетных изменений история Киплинга в новом фильме не претерпела, зато его отличает особая мрачная натуралистичность. В трейлере создатели назвали свое детище «правдивой экранизацией». Кстати, история Маугли начнется в клетке дворца махараджи.

Премьера фильма в России назначена на 18 октября 2018 года., в США фильм покажут на больших экранах днем позже.