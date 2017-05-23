Алан Рикман остался недоволен своим Северусом Снейпом

Британский актер Алан Рикман был недоволен своим исполнением роли Северуса Снейпа. Об этом стало известно из рождественской открытки, которую продюсер второй части «Гарри Поттера» направил в адрес актера.

Открытка в составе личного архива актера была продана его коллегой, Нейлом Пирсоном за 1,2 млн. долларов. В ней кинопродюсер благодарит Рикмана за созданный образ преподавателя Хогвартса и утверждает, что, не смотря на собственное недовольство ролью, актер внес огромный вклад в популярность фильма. Ранее было известно, что своими сомнениями Алан Рикман делился с коллегами по площадке.

Алан Рикман – известный британский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен ролями в фильмах «Крепкий орешек», «Робин Гуд, принц воров», «Love actually» и многих других. За свою карьеру был награжден премиями BAFTA, «Эмми», «Золотой глобус». В фильмах о Гарри Поттере исполнил роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Вначале высказывались сомнения в подборе актера, предлагалось найти более молодого исполнителя этой роли. Однако на кастинге в пользу Алана Рикмана выступила литературная «мама» Поттера Джоан Роулинг. Позже критики отмечали, что Рикман сумел придать роли Снейпа особый шарм, в том числе и благодаря своему идеальному голосу.

Актер умер от рака в январе 2016 года.