"Толстой Weekend" приглашает прогуляться Ясной Поляной вместе с великим классиком

В Тульской области открылся ежегодный международный фестиваль "Толстой Weekend". В его программе – спектакли маститых мастеров сцены и региональных театров, а также спектакль – путешествие по усадьбе Ясная Поляна с чтением отрывков великой книги «Война и мир».

Авторы аудиоспектакля предлагают гостям вместе прогуляться по Ясной поляне, окунуться в мир Толстого через его дневники, письма жены писателя, а также отрывки из самого известного романа классика. Кроме того, на фестивале можно будет увидеть лучшие постановки «Табакерки», театра «Балет Москва», а также труппы из Словении и Прибалтики. Кроме того, участие в фестивале принимают региональные российские театры из разных частей страны. На четырех сценах поклонники театра увидят не только классические постановки, но и пьесы, которые принято относить к экспериментальному искусству. Открылся фестиваль постановкой «фальшивый купон», которую привез в Ясную Поляну «Коляда –театр» из Екатеринбурга.

Театральный фестиваль проводится в Ясной Поляне в третий раз. Как отмечает Алексей Дюмин, один из его основателей и губернатор Тульской области, популярность и престиж мероприятия растет от года к году. Все билеты на фестиваль были раскуплены задолго до его начала, а среди театралов, собравшихся в толстовской вотчине, есть не только россияне, но и гости из других стран.

Театральный праздник продлится в Ясной Поляне до 12 июня.