Стала известна дата премьеры «Заповедника» с Сергеем Безруковым

Новый фильм с участием Сергея Безрукова «Заповедник» по одноименному роману Довлатова выйдет на экраны 6 декабря.

В последний день «Кинотавра» прошел премьерный показ новой ленты Анны Матисон, главную роль в котором сыграл ее муж Сергей Безруков. В этот раз он предстанет перед зрителем в роли современного нам музыканта Константина, который, пытаясь разрешить массу жизненных проблем, сбегает в заповедник «Михайловское».

О том, что фильм в прокате получит то же название, что и ставший его основой роман, стало известно буквально накануне показа. Ранее в программу фестиваля он был включен под названием «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл».

Картина вызвала неоднозначную реакцию первых зрителей, сообщают СМИ. Понравится ли он широкой публике, будет понятно в декабре после выхода картины на большой экран. Творческая команда надеется на успех, рассказал журналистам Безруков. «Мы уповаем и надеемся, что не утонем, потому что мы не «Титаник», - сказал он.

Что касается планов на будущее, актер лишь рассказал о съемках у Игоря Угольникова в картине «Учености плоды» - ее действия происходят в Пушкинских горах во время Второй мировой. И заявил, что надеется поучаствовать еще во многих интересных проектах. Победители «Кинотавра» определятся сегодня, 10 июня. Лучшие фильмы жюри назовет на церемонии закрытия фестиваля.

Ранее сообщалось, что фильм «История одного назначения» Авдотьи Смирновой получил на «Кинотавре» приз зрительских симпатий.