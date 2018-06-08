В США составили рейтинг «супергеройских» сериалов

Портал USA Today составил и опубликовал рейтинг сериалов, персонажи которых связаны с супергероями и живут и действуют во Вселенной Marvel.

На первое место критики поставили спин-офф «Первого мстителя» - «Агент Картер». Действия сериала происходили в 1946 году. На экране офисная сотрудница Пегги Картер старается доказать невиновность Говарда Старка, уличенного в продаже изобретений «плохим парням», и заодно становится одной из основателей вымышленной организации Щ.И.Т. Сериал продолжался 2 сезона, в 2015 и 2016 годах, а потом был закрыт.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Джессика Джонс», третью – «Люк Кейдж». Оба сериала рассказывали о приключениях людей, наделенных суперспособностями. Также в рейтинг вошли «Беглецы», «Железный Кулак», «Защитники», «Агенты Щ.И.Т.» и другие. Самым плохим «супергеройским» сериалом признали «Сверхлюдей», которые вышли на экран в 2017 году.