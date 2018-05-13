Американская киноакадемия снова приглашает россиян в свои ряды

Американская киноакадемия пригласила в свои ряды новых россиян – сценариста Олега Негина, оператора Михаила Кричмана, монтажера Анну Масс и композитора Софию Губайдулину. Их имена опубликованы в списке приглашенных в 2018 году деятелей кино на сайте академии.

В комментарии к списку сказано, что в случае принятия предложения, перечисленные деятели кино уже этой осенью станут членами академии и будут принимать участие в голосовании за номинантов «Оскара».

Отметим, что трое российских кинодеятелей отмечены академией за работу над созданием «Нелюбви» Андрея Звягинцева. А Губайдулина получила приглашение благодаря своей музыке к «Вертикали» и «Марии, королеве Шотландии».

Всего в этом году приглашения войти в состав Американской академии киноискусств получили более 900 мастеров кино из 59 стран мира. Причем почти половина из них – женщины. Больше всего в числе признанных мэтров кино актеров. Например, приглашения получили Ева Грин и Лена Хиди, Тимоти Шаламе и Дайан Крюгер.

В состав академии на сегодня входят больше 6 тысяч деятелей кино. В их число уже входит немало россиян. Академиками являются Никита Михалков и Андрей Кончаловский, а также Андрей Звягинцев. В прошлом году академия пригласила Киру Муратову, продюсера Александра Роднянского, режиссера документального кино Виктора Косаковского и других россиян.