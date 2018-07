Критики назвали 13 лучших «летних» песен

Музыкальное издание The Fader преложило поклонникам музыки свою версию рейтинга лучших «летних» музыкальных композиций. В общей сложности критики включили в топ чертову дюжину музыкальных хитов.

Первую строчку этого хит-парада заняла композиция из мюзикла «Бриолин». Она называется «Summer Nights». По мнению музыкальных критиков, каждый человек просто обязан хотя бы раз за лето услышать эту песню.

На второе место авторы поместили композицию Сruel Summer в исполнении Bananarama, а на третью – хит Summertime Sadness Ланы Дель Рей. Также в первой пятерке оказались знаменитая Шерил Кроу и ее Soak Up The Sun и рэпер Lil Rob с композицией Summer Nights.

Далее следуют Len с песней Steal My Sunshine и Кэти Перри с Teenage Dream. Далее идут рэперы Lil' Flip и Шуэйз с композициями Sunshine и Corona And Lime. За ними расположились Summertime от исполнителя Vybz Kartel, It Was A Good Day известного рэпера Ice Cube и группа LFO с песней Summer Girls.

Замыкает рейтинг DJ Quik и его Tonite.

Напомним, мюзикл «Бриолин» был впервые поставлен в Чикаго в 1971 году и стал одним из наиболее популярных мюзиклов в истории США. Спустя 7 лет после премьеры он был экранизирован и стал самым кассовым музыкальным фильмом своего времени. Главную мужскую роль в фильме сыграл молодой Джон Траволта.