Аттракцион невиданной щедрости: Sony Pictures случайно показала на Youtube свою новинку

Вчера, 3 июля, на своем канале Youtube компания Sony Pictures совершила беспрецедентный маневр – сначала выложила в сеть, а потом удалила полную версию нового фильма.

Речь идет о «Киллере Кали» режиссера Джона Мэтьюса, релиз которого был намечен на последний день этого лета. Триллер рассказывает о попытках наемного убийцы оставить свой бизнес и о том, какими проблемами оборачивается для него последний заказ. Изначально компания предполагала опубликовать на канале трейлер новинки. Однако по какой-то странной ошибке в сеть выложили полный полуторачасовой фильм. Спустя несколько часов ошибку, видимо, заметили и видео удалили. Однако, согласно счетчику канала, за это время его посмотрели более 11 тысяч зрителей. Фильм уже разошелся по сети и торрент-трекерам. Зрители незапланированной кинопремьеры даже успели пошутить, что если трейлер идет полтора часа, то полный фильм окажется не меньше двадцати часов.

В кинокомпании пока что никак не прокомментировали инцидент. Что будет с официальной премьерой фильма, также не известно.